Fiat copia Citroën e acha jeito bizarro para vender suas vans

A Fiat achou uma forma bizarra para vender as unidades das vans Ducato lá fora. Ela junta as dianteiras de dois modelos em um só

Fiat Ducato transformada em motorhome branco e visto de frente Auto Mais

Lá fora, a Citroën achou um jeito um tanto quanto bizarro para vender unidades do furgão Jumper. Agora, a Fiat viu o projeto e resolveu implementar a mesma forma, só que para vender a van Ducato. Batizado de Back2Back, o comercial leve italiano tem duas partes da frente grudadas. Ou seja, parece um carro com duas dianteiras. Surpreendentemente, elas podem até andar juntas, já que motor e câmbio funcionam normalmente.

