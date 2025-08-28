Fiat copia Citroën e acha jeito bizarro para vender suas vans
A Fiat achou uma forma bizarra para vender as unidades das vans Ducato lá fora. Ela junta as dianteiras de dois modelos em um só
Lá fora, a Citroën achou um jeito um tanto quanto bizarro para vender unidades do furgão Jumper. Agora, a Fiat viu o projeto e resolveu implementar a mesma forma, só que para vender a van Ducato. Batizado de Back2Back, o comercial leve italiano tem duas partes da frente grudadas. Ou seja, parece um carro com duas dianteiras. Surpreendentemente, elas podem até andar juntas, já que motor e câmbio funcionam normalmente.
Não perca a oportunidade de entender todos os detalhes dessa inovação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
