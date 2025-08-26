Logo R7.com
Fiat Fastback é oferecido por menos que Pulse e VW Tera

O SUV-cupê Fiat Fastback Audace T200 com sistema semi-híbrido está saindo com R$ 32.000 de desconto e custa menos que o VW Tera

Auto Mais|Do R7

Volkswagen Tera Comfort azul de frente Auto Mais

A Fiat está promovendo um desconto generoso para a linha 2026 do SUV cupê Fastback Hybrid. A configuração Audace, a mais acessível equipada com sistema semi-híbrido, está sendo comercializada por R$ 127.990 — ou seja, R$ 32.000 abaixo do preço de tabela de R$ 159.990.

Para mais detalhes sobre essa oferta imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

