Ford Ranger MS-RT ganha versão PHEV com visual de pista Além do desempenho, a Ford Ranger MS-RT PHEV pode rodar até 40 km em modo totalmente elétrico, sem emitir poluentes na atmosfera Auto Mais|Do R7 04/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h59 ) twitter

Ford Ranger MS RT azul vista de frente carregando Auto Mais

A Ford ampliou a linha esportiva MS-RT na Europa com duas novidades eletrificadas. A caminhonete média Ranger ganhou uma opção híbrida plug-in mais potente, enquanto a van Tourneo Custom MS-RT passou a contar com uma configuração totalmente elétrica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

