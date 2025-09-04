Ford Ranger MS-RT ganha versão PHEV com visual de pista
Além do desempenho, a Ford Ranger MS-RT PHEV pode rodar até 40 km em modo totalmente elétrico, sem emitir poluentes na atmosfera
A Ford ampliou a linha esportiva MS-RT na Europa com duas novidades eletrificadas. A caminhonete média Ranger ganhou uma opção híbrida plug-in mais potente, enquanto a van Tourneo Custom MS-RT passou a contar com uma configuração totalmente elétrica.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais
