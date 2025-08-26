Foton Tunland V9 sofre aumento de R$ 9 mil e passa dos R$ 300 mil A Foton Tunland V9 sofre aumento de mais de R$ 9 mil e ultrapassou a faixa dos R$ 300 mil. Veja o que ela traz de série Auto Mais|Do R7 26/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h38 ) twitter

Foton Tunland V9 preta vista de frente e com DRL's acesos Auto Mais

Apresentada em 2025 e rival direta da Toyota Hilux, a Foton Tunland chegou ao Brasil em duas versões e a topo de linha, batizada de V9, acaba de sofrer aumento. Ela ficou R$ 9.910 mais cara nos últimos dias de agosto. Desse modo, ela ultrapassou a barreira dos R$ 300 mil. O modelo se destaca pelo visual encorpado e por ter motorização semi-híbrida de 48V, sendo uma da primeiras caminhonetes eletrificadas do Brasil.

Para mais detalhes sobre esse aumento e as características da Foton Tunland V9, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

