Foton Tunland V9 sofre aumento de R$ 9 mil e passa dos R$ 300 mil
A Foton Tunland V9 sofre aumento de mais de R$ 9 mil e ultrapassou a faixa dos R$ 300 mil. Veja o que ela traz de série
Apresentada em 2025 e rival direta da Toyota Hilux, a Foton Tunland chegou ao Brasil em duas versões e a topo de linha, batizada de V9, acaba de sofrer aumento. Ela ficou R$ 9.910 mais cara nos últimos dias de agosto. Desse modo, ela ultrapassou a barreira dos R$ 300 mil. O modelo se destaca pelo visual encorpado e por ter motorização semi-híbrida de 48V, sendo uma da primeiras caminhonetes eletrificadas do Brasil.
