Futuro do Nivus e do T-Cross está nas mão do novo VW T-Roc 2026

Segunda geração do Volkswagen T-Roc será determinante para o que a marca fará com Nivus e T-Cross no Brasil no futuro

Volkswagen T-Roc R-Line 2026 amarelo com teto preto de frente Auto Mais

Olhe bem para o novo Volkswagen T-Roc 2026 apresentado na Europa. O segundo SUV mais vendido da marca no mundo e rei do segmento na Europa será forte influência para o futuro de Nivus e T-Cross no Brasil. Além disso, é o primeiro híbrido HEV da VW e que emprestará seu sistema para os modelos brasileiros.

