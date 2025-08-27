Futuro do Nivus e do T-Cross está nas mão do novo VW T-Roc 2026 Segunda geração do Volkswagen T-Roc será determinante para o que a marca fará com Nivus e T-Cross no Brasil no futuro Auto Mais|Do R7 27/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h59 ) twitter

Volkswagen T-Roc R-Line 2026 amarelo com teto preto de frente Auto Mais

Olhe bem para o novo Volkswagen T-Roc 2026 apresentado na Europa. O segundo SUV mais vendido da marca no mundo e rei do segmento na Europa será forte influência para o futuro de Nivus e T-Cross no Brasil. Além disso, é o primeiro híbrido HEV da VW e que emprestará seu sistema para os modelos brasileiros.

