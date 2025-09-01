Logo R7.com
GAC Aion Y é boa demais para o pouco que vai vender | Avaliação

Não adianta ser legal como a GAC Aion Y é se o brasileiro compra um carro pensando em imagem, não em praticidade

Sabe o motivo pelo qual só temos três minivans à venda no Brasil hoje em dia? Porque no nosso país, a maioria das pessoas compra um automóvel pensando em impressionar o vizinho mais do que para uso próprio. Modelos como Chevrolet Spin, Kia Carnival e a novata GAC Aion Y são cada vez mais raros, mas não deveriam.

Para saber mais sobre a GAC Aion Y e sua avaliação completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

