Geely apresenta a caminhonete RD6 híbrida plug-in com mais de 1.000 km de alcance
A caminhonete estreou na opção híbrida plug-in na China com 163 cv, até 1.068 km de autonomia e porte similar às variantes vendidas...
A marca Radar foi ampliada pela Geely durante a edição deste ano do Salão de Chengdu, na China, com o lançamento da variante híbrida plug-in da caminhonete RD6, chamada no mercado local de Kommander. A novidade estreia na versão Electric Hybrid PLUS 4×4 Long Box e parte de 138.800 yuans (cerca de R$ 106 mil em conversão direta, sem considerar impostos e taxas).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a caminhonete RD6!
