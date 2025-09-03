Geely apresenta a caminhonete RD6 híbrida plug-in com mais de 1.000 km de alcance A caminhonete estreou na opção híbrida plug-in na China com 163 cv, até 1.068 km de autonomia e porte similar às variantes vendidas... Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 13h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhonete Radar RD6 PHEV prata parada de frente Auto Mais

A marca Radar foi ampliada pela Geely durante a edição deste ano do Salão de Chengdu, na China, com o lançamento da variante híbrida plug-in da caminhonete RD6, chamada no mercado local de Kommander. A novidade estreia na versão Electric Hybrid PLUS 4×4 Long Box e parte de 138.800 yuans (cerca de R$ 106 mil em conversão direta, sem considerar impostos e taxas).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a caminhonete RD6!

Leia Mais em Auto Mais:

Audi apresenta sucessor elétrico do TT e R8 com data para chegar às ruas

Fiat contraria público, revela novo Uno europeu com motor a combustão e item que será raro no futuro

Novo V8 da Mercedes-AMG promete mais potência e sonoridade inédita