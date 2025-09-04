Giro ND Mais: acidentes são destaques
O Giro ND Mais de hoje traz dois acidentes trágicos e fatais que aconteceram nas rodovias do Sul do Brasil e mais destaques
Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje traz destaques como um acidente trágico que teve um jovem de 26 anos como vítima fatal na BR-470, detalhes de uma obra entre as BRs 282 e 158 e informações sobre um desastre que terminou em morte de um motociclista na BR-280.
Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje traz destaques como um acidente trágico que teve um jovem de 26 anos como vítima fatal na BR-470, detalhes de uma obra entre as BRs 282 e 158 e informações sobre um desastre que terminou em morte de um motociclista na BR-280.
Para mais detalhes sobre esses trágicos eventos e outras notícias do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Para mais detalhes sobre esses trágicos eventos e outras notícias do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: