Giro ND Mais: atropelamento e mais destaques O Giro ND Mais de hoje traz um atropelamento e dois acidentes graves como destaques. As três ocorrências foram trágicas e fatais Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 16h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

vítima fatal de acidente na SC-401 Auto Mais

Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje tem destaques como detalhes de um acidente fatal na SC-401, outro desastre com vítima fatal na BR-101 e informações de um atropelamento e que causou a morte de um homem na SC-370.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em Auto Mais:

Porsche 911 Turbo S 2026 aparece em teaser para estrear híbrido

Smart vai reviver subcompacto para atrair clientes do Dolphin Mini

AMG GT é um Mercedes-Benz raiz com quê de Porsche | Impressões