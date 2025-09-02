Logo R7.com
Giro ND Mais: atropelamento e mais destaques

O Giro ND Mais de hoje traz um atropelamento e dois acidentes graves como destaques. As três ocorrências foram trágicas e fatais

Auto Mais|Do R7

vítima fatal de acidente na SC-401 Auto Mais

Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje tem destaques como detalhes de um acidente fatal na SC-401, outro desastre com vítima fatal na BR-101 e informações de um atropelamento e que causou a morte de um homem na SC-370.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para ler a matéria completa!

