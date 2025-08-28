Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Giro ND Mais: caminhão engolido e acidente são destaques

O Giro ND Mais de hoje traz como destaques uma calçada que cedeu e engoliu um caminhão de lixo, um grave acidente e mais informações...

Auto Mais|Do R7

caminhão de lixo branco da Volkswagen parcialmente engolido por calçada Auto Mais

Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje traz destaques como um caminhão do lixo que foi engolido após uma calçada ceder na SC-403, relatório sobre obras que trouxeram melhorias nas SC-283 e SC-305 e um acidente fatal que ocorreu na SC-108.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.