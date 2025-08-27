Gosto de motor, câmbio e suspensão. Sou de outro planeta?
Carros já foram escolhidos por desempenho. Hoje, telas e conectividade dominam as preferências. Será que a paixão ao dirigir ficou...
Quando comecei a escrever sobre carros, o interesse dos leitores recaía sobre aspectos mais técnicos. Já resvalei nesse tema na semana passada: o fato de o mercado ser bem mais restrito lá nos anos 90 e 2000, com muito menos opções em cada segmento versus o que há hoje, criava a necessidade de o jornalista retratar e interpretar mais os dados técnicos e os resultados de desempenho e consumo.
