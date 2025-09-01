Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Governo obriga Dodge a matar o SUV mais sem sentido de sua história

Fracasso nas vendas, Dodge Hornet vai morrer por conta do tarifaço de Donald Trump. E ninguém vai sentir falta

Auto Mais|Do R7

Premium interior touches for the 2023 Dodge Hornet include class-exclusive, racing-oriented Alcantara seats, embellished with unique “red crust” accents that visually burst out and gradually fade, highlighting the unique Alcantara seat perforation. Stellantis

O lado estadunidense da Stellatis está fazendo uma verdadeira reorganização na casa. Agora que o motor V8 voltou e as prioridades mudaram, o SUV mais sem sentido da história da Dodge vai morrer. E a culpa não é somente da volta dos musculos à Dodge, mas sim do tarifaço de Donald Trump.

Para saber mais sobre essa reviravolta na Dodge, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.