Governo obriga Dodge a matar o SUV mais sem sentido de sua história Fracasso nas vendas, Dodge Hornet vai morrer por conta do tarifaço de Donald Trump. E ninguém vai sentir falta Auto Mais|Do R7 01/09/2025 - 19h18

Premium interior touches for the 2023 Dodge Hornet include class-exclusive, racing-oriented Alcantara seats, embellished with unique “red crust” accents that visually burst out and gradually fade, highlighting the unique Alcantara seat perforation. Stellantis

O lado estadunidense da Stellatis está fazendo uma verdadeira reorganização na casa. Agora que o motor V8 voltou e as prioridades mudaram, o SUV mais sem sentido da história da Dodge vai morrer. E a culpa não é somente da volta dos musculos à Dodge, mas sim do tarifaço de Donald Trump.

Para saber mais sobre essa reviravolta na Dodge, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

