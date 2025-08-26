Logo R7.com
GWM lançará novo SUV Haval parrudo com nome de cachorro

Vendido também como Haval Dargo ou H7 em alguns mercados, o GWM Big Dog receberá mudanças fortes e há potencial para o Brasil

Auto Mais|Do R7

Haval Big Dog 2024 cinza de frente Auto Mais

Como os SUVs parrudos estão na moda lá na China e internacionalmente, a GWM prepara um novo modelo para essa categoria. Chamado de Haval Big Dog Plus, o novo modelo será a reestilização da segunda geração do “cachorrão”da GWM. Mas será que ele vem ao Brasil? Potencial existe para isso.

Para saber mais sobre o Haval Big Dog e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

