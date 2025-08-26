Logo R7.com
GWM revela minivan de luxo com conforto digno de jato executivo

A GWM irá apresentar a minivan híbrida plug-in Wey Gaoshan 7, que combina luxo e tecnologia para levar até sete passageiros

Auto Mais|Do R7

Interior da minivan GWM Wey Gaoshan 7 Auto Mais

Para atender famílias que buscam conforto e espaço durante os deslocamentos, a GWM irá apresentar no Salão de Chengdu, na China, em 29 de agosto, a nova minivan híbrida plug-in Wey Gaoshan 7. Com tamanho imponente, a dianteira é marcada pela grade cromada integrada aos faróis, enquanto no teto está posicionado o sensor do sistema LiDAR, que indica a presença da condução semiautônoma Coffee Pilot Ultra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes dessa inovadora minivan!

