GWM revela minivan de luxo com conforto digno de jato executivo
A GWM irá apresentar a minivan híbrida plug-in Wey Gaoshan 7, que combina luxo e tecnologia para levar até sete passageiros
Para atender famílias que buscam conforto e espaço durante os deslocamentos, a GWM irá apresentar no Salão de Chengdu, na China, em 29 de agosto, a nova minivan híbrida plug-in Wey Gaoshan 7. Com tamanho imponente, a dianteira é marcada pela grade cromada integrada aos faróis, enquanto no teto está posicionado o sensor do sistema LiDAR, que indica a presença da condução semiautônoma Coffee Pilot Ultra.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes dessa inovadora minivan!
Leia Mais em Auto Mais:
