Hyundai Creta é o carro mais vendido do Brasil em agosto no varejo
Quando se trata de ir a concessionária e comprar o carro para si, o Hyundai Creta é o carro mais vendido do Brasil
A venda em varejo mostra muito mais sobre o comportamento de consumo do brasileiro do que as vendas gerais. Afinal, falamos de pessoas que entram nas concessionárias e compram o carro para uso próprio – diferentemente da venda direta que engloba muitas locadoras e empresas construindo suas frotas. E, no coração do consumidor brasileiro, o Hyundai Creta é o rei das concessionárias.
A venda em varejo mostra muito mais sobre o comportamento de consumo do brasileiro do que as vendas gerais. Afinal, falamos de pessoas que entram nas concessionárias e compram o carro para uso próprio – diferentemente da venda direta que engloba muitas locadoras e empresas construindo suas frotas. E, no coração do consumidor brasileiro, o Hyundai Creta é o rei das concessionárias.
Para mais detalhes sobre as vendas e a preferência dos consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Para mais detalhes sobre as vendas e a preferência dos consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: