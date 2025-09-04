Logo R7.com
Hyundai Creta é o carro mais vendido do Brasil em agosto no varejo

Quando se trata de ir a concessionária e comprar o carro para si, o Hyundai Creta é o carro mais vendido do Brasil

Auto Mais

Honda HR-V cinza de traseira estático Auto Mais

A venda em varejo mostra muito mais sobre o comportamento de consumo do brasileiro do que as vendas gerais. Afinal, falamos de pessoas que entram nas concessionárias e compram o carro para uso próprio – diferentemente da venda direta que engloba muitas locadoras e empresas construindo suas frotas. E, no coração do consumidor brasileiro, o Hyundai Creta é o rei das concessionárias.

Para mais detalhes sobre as vendas e a preferência dos consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

