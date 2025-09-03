iX3 inaugura nova gerações de carros da BMW com até 500 km de alcance SUV elétrico estreia no Salão de Munique e abre caminho para mais de 40 modelos até 2027 Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Protótipo camuflado de preto do novo BMW iX3 da linha Neue Klasse, visto de trás e com lanternas acesas Auto Mais

Enquanto rivais como Audi e Mercedes-Benz só começaram a fazer a transição dos seus carros para a nova geração recentemente, a BMW já está um passo à frente. A marca alemã inicia agora uma transformação profunda com a chamada Neue Klasse, nova plataforma e conceito de design que vai servir de base para a próxima geração de elétricos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova era da BMW!

Leia Mais em Auto Mais:

Citroën C3 2026 tem versão XTR, acabamento melhorado e preços que chegam aos R$ 103 mil

“A Ferrari escolhe cliente”. Você acredita nisso mesmo?

Volkswagen anuncia Polo elétrico para rivalizar com BYD Dolphin e companhia