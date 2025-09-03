iX3 inaugura nova gerações de carros da BMW com até 500 km de alcance
SUV elétrico estreia no Salão de Munique e abre caminho para mais de 40 modelos até 2027
Enquanto rivais como Audi e Mercedes-Benz só começaram a fazer a transição dos seus carros para a nova geração recentemente, a BMW já está um passo à frente. A marca alemã inicia agora uma transformação profunda com a chamada Neue Klasse, nova plataforma e conceito de design que vai servir de base para a próxima geração de elétricos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova era da BMW!
