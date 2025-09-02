Jaguar esquisito é flagrado com ronco de V8, mas é um elétrico de quase 1.000 cv
Novo Jaguar Type 00 elétrico estreia no fim de 2025 e tem o mesmo sistema do Dodge Charger para imitar ronco de carro V8
A Jaguar vive no centro de um rebranding radical desde o anúncio feito em dezembro, quando revelou planos polêmicos para reposicionar a marca como fabricante de luxo elétrico. Um dos carros que faz essa guinada é o Type 00, um cupê GT totalmente elétrico que será lançado no fim de 2025. E, para surpresa, o modelo já foi flagrado em testes pelas montanhas da Espanha.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova era da Jaguar!
