Jaguar esquisito é flagrado com ronco de V8, mas é um elétrico de quase 1.000 cv Novo Jaguar Type 00 elétrico estreia no fim de 2025 e tem o mesmo sistema do Dodge Charger para imitar ronco de carro V8 Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem mostra conceito Jaguar Type 00 em Paris Auto Mais

A Jaguar vive no centro de um rebranding radical desde o anúncio feito em dezembro, quando revelou planos polêmicos para reposicionar a marca como fabricante de luxo elétrico. Um dos carros que faz essa guinada é o Type 00, um cupê GT totalmente elétrico que será lançado no fim de 2025. E, para surpresa, o modelo já foi flagrado em testes pelas montanhas da Espanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova era da Jaguar!

Leia Mais em Auto Mais:

Quais carros para comprar pelo preço da Ram Rampage R/T NFL edition?

Giro ND Mais: atropelamento e mais destaques

Porsche 911 Turbo S 2026 aparece em teaser para estrear híbrido