Jeep Commander começa a ser exportado para o Oriente Médio

SUV feito em Pernambuco será enviado para seis países da região até o fim de 2025

Auto Mais

Jeep Commander no porto de Suape (PE) Auto Mais

As montadoras europeias e asiáticas já olham para o Oriente Médio como um mercado estratégico, e agora é a vez do Jeep Commander, produzido em Goiana (PE), ganhar espaço por lá. A Stellantis confirmou que até o fim de 2025 mais de 500 unidades do modelo serão embarcadas pelo Porto de Suape (PE) com destino a países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Kuwait e Bahrein.

