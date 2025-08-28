Jeep Commander começa a ser exportado para o Oriente Médio
SUV feito em Pernambuco será enviado para seis países da região até o fim de 2025
As montadoras europeias e asiáticas já olham para o Oriente Médio como um mercado estratégico, e agora é a vez do Jeep Commander, produzido em Goiana (PE), ganhar espaço por lá. A Stellantis confirmou que até o fim de 2025 mais de 500 unidades do modelo serão embarcadas pelo Porto de Suape (PE) com destino a países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Kuwait e Bahrein.
As montadoras europeias e asiáticas já olham para o Oriente Médio como um mercado estratégico, e agora é a vez do Jeep Commander, produzido em Goiana (PE), ganhar espaço por lá. A Stellantis confirmou que até o fim de 2025 mais de 500 unidades do modelo serão embarcadas pelo Porto de Suape (PE) com destino a países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Kuwait e Bahrein.
Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Para mais detalhes sobre essa novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: