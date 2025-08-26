Logo R7.com
Land Rover Defender ganha edição com motor V8 de 400 cv e preço de quase R$ 2 milhões

Land Rover recria modelo inspirado no carro presenteado a Winston Churchill em 1954, limitado a 10 unidades

Auto Mais|Do R7

Enquanto o grupo JLR passa por fortes críticas em relação à nova identidade da Jaguar, a Land Rover continua firma com forte personalidade off-road. Recentemente a marca revelou uma nova edição para o Defender clássico chamado de Churchill Edition, equipado com V8 5.0 aspirado de 400 cv e limitado a apenas 10 unidades no mundo.

