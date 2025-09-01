Leapmotor prepara hatch elétrico para brigar com Volkswagen Golf Marca chinesa aposta no segmento quase esquecido e mira na Europa com modelo médio totalmente elétrico Auto Mais|Do R7 01/09/2025 - 11h19 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h19 ) twitter

Produzir hatch médio não é mais prioridade para a maioria das montadoras, que hoje concentram seus esforços nas ondas dos SUVs e até sedãs em outros mercados. Entre as fabricantes chinesas, isso é ainda mais raro. Mas a Leapmotor vai na contramão e prepara um novo modelo para enfrentar o Volkswagen Golf e ID.3 no mercado europeu. O carro, chamado Lafa 5, terá estreia oficial em setembro, durante o Salão de Munique.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

