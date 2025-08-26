Logo R7.com
Mercedes-Benz 190 E de Ayrton Senna da Corrida dos Campeões vai a leilão

O Mercedes-Benz 190 E pilotado por Ayrton Senna na Corrida dos Campeões tem lance estimado entre €255.000 e €290.000

Mercedes-Benz 190 E prata de Ayrton Senna parado de lateral Auto Mais

Este não é qualquer Mercedes-Benz 190 E, ou baby-Benz, como ficou carinhosamente conhecido. Trata-se do exemplar pilotado por Ayrton Senna na corrida comemorativa realizada tanto para celebrar o início da comercialização do modelo quanto do recém-reformado circuito de Nürburgring, na Alemanha, com 5.148 m de extensão, ao lado do enorme Nordschleife, de 22 km.

