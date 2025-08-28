Mercedes-Benz implora de joelhos para governo não acabar com motor a combustão
A Mercedes-Benz está preocupada com o futuro e também com os motores a combustão. Tanto é que ela alertou a União Europeia sobre riscos...
A União Europeia segue firme e forte em sua decisão de eliminar os motores a combustão a partir de 2035. A decisão visa cuidar do meio ambiente e apostar mais fichas nos carros elétricos. Por outro lado, as montadoras estão bastante receosas com o futuro e a Mercedes-Benz resolveu intervir na polêmica. O chefão da marca alemã contou que os governantes europeus precisam de um choque de realidade para evitar entrar em colapso.
