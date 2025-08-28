Mercedes-Benz implora de joelhos para governo não acabar com motor a combustão A Mercedes-Benz está preocupada com o futuro e também com os motores a combustão. Tanto é que ela alertou a União Europeia sobre riscos... Auto Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line branco visto do alco com muro amarelo e plantas ao fundo Auto Mais

A União Europeia segue firme e forte em sua decisão de eliminar os motores a combustão a partir de 2035. A decisão visa cuidar do meio ambiente e apostar mais fichas nos carros elétricos. Por outro lado, as montadoras estão bastante receosas com o futuro e a Mercedes-Benz resolveu intervir na polêmica. O chefão da marca alemã contou que os governantes europeus precisam de um choque de realidade para evitar entrar em colapso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Auto Mais:

5 erros que a Renault cometeu no Brasil nos últimos anos

Por que o Chery Tiggo 7 Sport é o carro mais amado da internet? Descobrimos de perto tudo sobre o SUV

Porsche quer trazer o som autêntico de um V8 para seus modelos elétricos