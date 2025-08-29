MG 4 reestilizado custa menos de R$ 100 mil para desbancar o Dolphin. Quando chegará ao Brasil? A MG quer que o hatch elétrico 4 siga em alta nas vendas. Por isso, mostrou a versão reestilizada dele. Logo mais, ele virá ao Brasil... Auto Mais|Do R7 29/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h18 ) twitter

SAIC MG4 de lado azul Auto Mais

Uma das próximas novidades a desembarcar em solo brasileiro é o hatch elétrico MG4. Ele se apoiará em visual futurista, diversos itens de série e na motorização elétrica para atazanar modelos consolidados como BYD Dolphin e GWM Ora 03. Agora, o modelo da MG acabou de ganhar novo desenho, bateria de estado semissólido e preços bem chamativos. Mas, quando ele vai chegar de fato?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

