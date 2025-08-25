Mini JCW E prova que um elétrico pode ser sedutor ao volante | Impressões
O Mini JCW E chegou ao nosso mercado por R$ 330.990, acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos e ainda oferece uma autonomia de até 306...
É nos menores frascos que estão os melhores perfumes — e essa frase clássica cai como uma luva para descrever um rocket pocket. Um carro pequeno nas dimensões, mas aceso nas reações. Se a Mercedes-AMG segue a filosofia One Man, One Engine, a Mini adota o lema Go-Kart Feeling, traduzido ao volante pelo comportamento radical da linhagem John Cooper Works (JCW).
Para saber mais sobre como o Mini JCW E redefine a experiência de dirigir um carro elétrico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
