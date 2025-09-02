Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Mitsubishi Triton ganha nova versão de R$ 254 mil para tirar a paz da Ranger Black e companhia

A Mitsubishi anunciou a chegada da versão especial e limitada Tarmac para o portfólio da Triton. Ela custa R$ 254 mil e traz diversos...

Auto Mais|Do R7

Mitsubishi Triton Tarmac azul vista de lado Auto Mais

A Ford Ranger Black é uma das caminhonetes médias mais baratas do mercado atual. E de olho em seu sucesso, a Mitsubishi acaba de anunciar a chegada da Triton Tarmac. A nova versão da picape média japonesa tem cor exclusiva, motor 2.4 bi-turbo de 205 cv, diversos itens de série e preço abaixo dos R$ 260 mil para atrair olhares. Contudo, ela tem uma grande diferença em relação às demais versões.

Para saber mais sobre essa nova versão da Triton e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.