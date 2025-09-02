Mitsubishi Triton ganha nova versão de R$ 254 mil para tirar a paz da Ranger Black e companhia A Mitsubishi anunciou a chegada da versão especial e limitada Tarmac para o portfólio da Triton. Ela custa R$ 254 mil e traz diversos... Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mitsubishi Triton Tarmac azul vista de lado Auto Mais

A Ford Ranger Black é uma das caminhonetes médias mais baratas do mercado atual. E de olho em seu sucesso, a Mitsubishi acaba de anunciar a chegada da Triton Tarmac. A nova versão da picape média japonesa tem cor exclusiva, motor 2.4 bi-turbo de 205 cv, diversos itens de série e preço abaixo dos R$ 260 mil para atrair olhares. Contudo, ela tem uma grande diferença em relação às demais versões.

Para saber mais sobre essa nova versão da Triton e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Audi deixa escapar imagem do substituto do TT e R8

5 carros automáticos até R$ 50 mil que valem mais a pena que muito zero km básico

Toyota lança hatch híbrido para todo mundo esquecer do Honda Fit