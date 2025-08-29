Logo R7.com
Nova geração do Hyundai Tucson se espelhará no Palisade. Ele virá ao Brasil?

A nova geração do Hyundai Tucson deve ser apresentada ainda esta década e se apoiará no visual futurista e conjunto eletrificado

Auto Mais|Do R7

projeção alaranjada da nova geração do Hyundai Tucson

Um dos modelos mais importantes da história da Hyundai é o SUV Tucson. Ele completa 20 anos de estrada em 2025 e terá uma nova geração revelada muito em breve. No visual, o modelo vai se inspirar nos recentes lançamentos da marca como a linha Ioniq e Palisade, seguirá com versões eletrificadas e terá até uma versão esportiva de verdade. Mas, será que ele voltará a ser vendido no Brasil com tudo isso?

Para saber mais sobre as novidades e o futuro do Hyundai Tucson, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

