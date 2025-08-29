Nova geração do Hyundai Tucson se espelhará no Palisade. Ele virá ao Brasil? A nova geração do Hyundai Tucson deve ser apresentada ainda esta década e se apoiará no visual futurista e conjunto eletrificado Auto Mais|Do R7 29/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

projeção alaranjada da nova geração do Hyundai Tucson Auto Mais

Um dos modelos mais importantes da história da Hyundai é o SUV Tucson. Ele completa 20 anos de estrada em 2025 e terá uma nova geração revelada muito em breve. No visual, o modelo vai se inspirar nos recentes lançamentos da marca como a linha Ioniq e Palisade, seguirá com versões eletrificadas e terá até uma versão esportiva de verdade. Mas, será que ele voltará a ser vendido no Brasil com tudo isso?

Para saber mais sobre as novidades e o futuro do Hyundai Tucson, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Tesla aposta em novo Model Y que acelera de 0 a 100 km/h em 3 segundos para frear crise na Europa

Nova geração do Nissan Kicks fica mais barata e se aproxima do Kicks Play

Caoa Chery Tiggo 5X Sport entrega custo-benefício difícil de bater