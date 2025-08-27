Nova geração do Nissan Kicks 2026 tem oferta de até R$ 18 mil e fica mais barato que Kicks Play
SUV da marca japonesa recebe desconto generoso na configuração Sense 1.0 turbo
A nova geração do Nissan Kicks, lançada em junho de 2025, já chegou cercada de críticas pelo preço da versão topo de linha Platinum, que parte de R$ 199.000. Mas a boa notícia é que, na configuração mais básica, o SUV aparece com condições bem mais acessíveis. A versão Sense está com descontos bem generosos na rede de concessionárias Nissan da região metropolitana de São Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre o novo Nissan Kicks!
