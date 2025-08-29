Logo R7.com
Nova geração do Nissan Kicks fica mais barata e se aproxima do Kicks Play

A nova geração do Nissan Kicks ficou maior e recebeu motor turbo. Com os descontos, agora tem preço próximo ao do Kicks Play

Auto Mais|Do R7

Nissan Kicks Sense 2026 de nova geração na cor branca estático de frente Auto Mais

A Nissan está promovendo uma ação de descontos para a nova geração do Kicks, lançada em julho deste ano. A campanha contempla todas as versões do utilitário esportivo, que recebeu motor 1.0 turbo e injeção direta de três cilindros e cresceu nas dimensões, sendo sustentado pela arquitetura CMF-B.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para saber mais sobre as novidades e descontos do Nissan Kicks!

