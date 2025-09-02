Logo R7.com
Novo Audi Q5 está confirmado para o Brasil ainda em 2025

Revelado globalmente em setembro do ano passado, o Audi Q5 de terceira geração desembarcará no Brasil praticamente um ano depois da...

Auto Mais|Do R7

Manu Lozano

Revelado globalmente em setembro do ano passado, o Audi Q5 de terceira geração desembarcará no Brasil praticamente um ano depois da estreia lá fora. O modelo foi confirmado pela marca durante o test-drive dos novos A5 e A6 e-tron, que já revelamos por aqui. Não foram confirmadas as versões, mas teremos tanto o Q5, quanto o Q5 Sportback.

Para mais detalhes sobre o novo Audi Q5, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

