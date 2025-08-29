Novo esportivo familiar da Audi terá mais de 700 cv A novíssima perua Audi RS6 Avant terá visual renovado, mas seguirá mantendo o que há de melhor: desempenho extremo ao volante Auto Mais|Do R7 29/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h18 ) twitter

Nova perua Audi RS6 Avant camuflada de traseira andando na cidade Auto Mais

Mais veloz e mais furioso: assim será o próximo modelo familiar da Audi. Prepare-se: a nova RS6 Avant foi flagrada nos arredores de Nürburgring e adotará um novo powertrain híbrido plug-in. De acordo com imagens publicadas pelo site Carscoops.com, a unidade sob forte camuflagem deixou escapar parte do visual que segue os traços do novo Audi A6 Avant, revelado no início deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre a nova RS6 Avant!

