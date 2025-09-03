Novo V8 da Mercedes-AMG promete mais potência e sonoridade inédita A próxima geração dos V8 da Mercedes-AMG promete mais desempenho e menos emissões, mantendo vivo o espírito dos oito cilindros Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h18 ) twitter

Os motores V8 podem não ser tão comuns atualmente, mas estão longe de serem deixados de lado. Entre os fabricantes, o oito cilindros em V da Mercedes-AMG é um dos que mais canta alto, com um ronco borbulhante e envolvente — embora o C 63 S já adotando um conjunto híbrido de quatro cilindros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todas as novidades sobre os novos motores V8 da Mercedes-AMG!

