Novo V8 da Mercedes-AMG promete mais potência e sonoridade inédita
A próxima geração dos V8 da Mercedes-AMG promete mais desempenho e menos emissões, mantendo vivo o espírito dos oito cilindros
Os motores V8 podem não ser tão comuns atualmente, mas estão longe de serem deixados de lado. Entre os fabricantes, o oito cilindros em V da Mercedes-AMG é um dos que mais canta alto, com um ronco borbulhante e envolvente — embora o C 63 S já adotando um conjunto híbrido de quatro cilindros.
Os motores V8 podem não ser tão comuns atualmente, mas estão longe de serem deixados de lado. Entre os fabricantes, o oito cilindros em V da Mercedes-AMG é um dos que mais canta alto, com um ronco borbulhante e envolvente — embora o C 63 S já adotando um conjunto híbrido de quatro cilindros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todas as novidades sobre os novos motores V8 da Mercedes-AMG!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todas as novidades sobre os novos motores V8 da Mercedes-AMG!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: