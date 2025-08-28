Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

O Brasil não está pronto para o quão legal o Audi A6 e-tron é | Impressões

O segmento de elétricos já é restrito, de sedans mais ainda. Mas o Audi A6 e-tron é um carro muito legal para o brasileiro entender...

Auto Mais|Do R7

Audi A6 e-tron [azul em um castelo Auto Mais

Agora que a Audi decidiu que seus carros a combustão vão conviver com os elétricos, a marca decidiu fazer com que os modelos a bateria tenham fortes diferenciais estéticos. O Audi A6, que sempre foi o mais careta da turma (menos quando se veste de perua esportiva), virou algo totalmente diferente com o sobrenome e-tron.

Para saber mais sobre as impressões do Audi A6 e-tron, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.