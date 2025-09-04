Logo R7.com
Peugeot 2008 2026 perde equipamentos e ganha motor semi-híbrido

Enquanto a versão GT do Peugeot 2008 2026 tem motor semi-híbrido, o Active de entrada ficou mais pelado

Auto Mais|Do R7

Peugeot 2008 GT T200 Hybrid 2026 branco visto de frente Pedro Bicudo

Completando um ano de mercado, o Peugeot 2008 chega à linha 2026 com novidades boas e ruins. A versão GT agora tem motor semi-híbrido herdado dos primos Fiat Pulse e Fastback. Por outro lado, a versão Active perdeu muitos equipamentos. Além disso, a Peugeot prepara um lote de 1.000 unidades para pronta entrega.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades do Peugeot 2008 2026!

