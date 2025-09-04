Logo R7.com
Peugeot 208 2026 é o primeiro hatch semi-híbrido do Brasil

Motor 1.0 turbo semi-híbrido do Fiat Pulse chegou ao Peugeot 208, mas somente em uma versão da linha 2026

Auto Mais|Do R7

Peugeot 208 GT T200 Hybrid 2026 cinza visto de lado Pedro Bicudo

Era questão de tempo até que a Stellantis começasse a eletrificar todos os carros de suas marcas. Depois dos Fiat Pulse e Fastback receberem motor 1.0 turbo semi-híbrido, agora o Peugeot 208 2026 traz a opção parcialmente eletrificada (mas que não é híbrido de verdade) como opção no segmento de hatches compactos.

