Peugeot 208 2026 é o primeiro hatch semi-híbrido do Brasil Motor 1.0 turbo semi-híbrido do Fiat Pulse chegou ao Peugeot 208, mas somente em uma versão da linha 2026 Auto Mais|Do R7 04/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peugeot 208 GT T200 Hybrid 2026 cinza visto de lado Pedro Bicudo

Era questão de tempo até que a Stellantis começasse a eletrificar todos os carros de suas marcas. Depois dos Fiat Pulse e Fastback receberem motor 1.0 turbo semi-híbrido, agora o Peugeot 208 2026 traz a opção parcialmente eletrificada (mas que não é híbrido de verdade) como opção no segmento de hatches compactos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais:

Peugeot 2008 2026 perde equipamentos e ganha motor semi-híbrido

Citroën C3 2026: preços, itens e versões

Ford Ranger MS-RT ganha versão PHEV com visual de pista