Peugeot 208 2026 é o primeiro hatch semi-híbrido do Brasil
Motor 1.0 turbo semi-híbrido do Fiat Pulse chegou ao Peugeot 208, mas somente em uma versão da linha 2026
Era questão de tempo até que a Stellantis começasse a eletrificar todos os carros de suas marcas. Depois dos Fiat Pulse e Fastback receberem motor 1.0 turbo semi-híbrido, agora o Peugeot 208 2026 traz a opção parcialmente eletrificada (mas que não é híbrido de verdade) como opção no segmento de hatches compactos.
