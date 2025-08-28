Polêmica: Golf GTI só poderá ser revendido para a própria Volkswagen
Sistema de vendas da Volkswagen com o novo Golf GTI será bastante restritivo e polêmico – isso inclui o preço
Diferentemente do que foi com a sétima geração, a Volkswagen quer tomar muito cuidado com quem vai comprar o novo Golf GTI. Para isso, a fabricante alemã tomará medidas restritivas de compra e venda do modelo, incluindo contrato de preferência para revenda do hot hatch.
Diferentemente do que foi com a sétima geração, a Volkswagen quer tomar muito cuidado com quem vai comprar o novo Golf GTI. Para isso, a fabricante alemã tomará medidas restritivas de compra e venda do modelo, incluindo contrato de preferência para revenda do hot hatch.
Saiba mais sobre essa polêmica e as novas regras de venda do Golf GTI consultando a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Saiba mais sobre essa polêmica e as novas regras de venda do Golf GTI consultando a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: