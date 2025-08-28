Polêmica: Golf GTI só poderá ser revendido para a própria Volkswagen Sistema de vendas da Volkswagen com o novo Golf GTI será bastante restritivo e polêmico – isso inclui o preço Auto Mais|Do R7 28/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen Golf GTI branco no por do sol Auto Mais

Diferentemente do que foi com a sétima geração, a Volkswagen quer tomar muito cuidado com quem vai comprar o novo Golf GTI. Para isso, a fabricante alemã tomará medidas restritivas de compra e venda do modelo, incluindo contrato de preferência para revenda do hot hatch.

Saiba mais sobre essa polêmica e as novas regras de venda do Golf GTI consultando a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Fiat copia Citroën e acha jeito bizarro para vender suas vans

Jeep Commander começa a ser exportado para o Oriente Médio

Conceito elétrico da Mercedes-AMG com cara de bagre bate 300 km/h em teste de volta ao mundo diferente