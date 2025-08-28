Por que o Chery Tiggo 7 Sport é o carro mais amado da internet? Descobrimos de perto tudo sobre o SUV SUV de porte médio encara Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos, porém custa bem menos e trás até mais equipamentos Auto Mais|Do R7 28/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h19 ) twitter

Caoa Chery Tiggo 7x Sport na cor cinza estático de traseira com lanternas ligadas Auto Mais

Quando o assunto é SUV de custo-benefício, o Tiggo 7 sempre aparece entre os mais comentados. A Caoa Chery oferece o modelo em várias versões, mas é a de entrada, o Tiggo 7 Sport, que mais chama atenção. Custando R$ 139.990, ele é posicionado como porta de entrada da linha, abaixo do Pro Max Drive (R$ 169.990), do 1.5 turbo MHEV Pro (R$ 174.990) e do híbrido plug-in MHEV Pro (R$ 219.990).

Para saber mais sobre o que faz do Tiggo 7 Sport o carro mais amado do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

