Por que os carros da Porsche já foram banidos dos jogos?

Acordo entre EA Games e Porsche fez com que muitos jogos usassem carros da Ruf para contornar a situação

Need For Speed Porsche Unleashed Auto Mais

Quem é amante dos jogos de carros das antigas vai reparar que games feitos entre o final dos anos 1990 e metade da década de 2010 não tinham modelos da Porsche. Exceto o Need For Speed ou modelos da Ruf, que faziam o papel dos Porsche. Mas por que isso acontecia? Simplesmente por conta de um acordo entre EA games e a marca de esportivos.

Para saber mais sobre essa curiosa história e entender como a Porsche finalmente liberou seus carros para os jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

