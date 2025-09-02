Porsche 911 Turbo S 2026 aparece em teaser para estrear híbrido Com mais de 700 cv esperados, esportivo terá eletrificação e reestilização pontual Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 15h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h19 ) twitter

Porsche 911 Turbo conversível híbrido de dianteira andando na estrada Auto Mais

O Salão de Munique está dando o que falar e a Porsche não poderia ficar de fora. Depois da Audi antecipar um novo esportivo elétrico e a Leapmotor anunciar um rival direto do Golf, é a vez da marca de Stuttgart preparar terreno para a estreia do novo 911 Turbo S, que será revelado oficialmente no dia 7 de setembro.

