Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Quais carros para comprar pelo preço da Ram Rampage R/T NFL edition?

Vamos conhecer cinco carros para comprar pelo preço da Ram Rampage R/T NFL edition, que chegará em breve por R$ 275.690

Auto Mais|Do R7

Auto Mais

Os fãs de NFL estão bastante animados, já que haverá uma partida no próximo dia 5 de setembro a ser disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. De olho nos apaixonados pelo esporte, a Ram anunciou uma parceria com a liga e anunciou a chegada da Rampage R/T NFL edition. Exclusiva, a variante tem apliques visuais chamativos, diversos itens de série e motor turbo de 272 cv para chamar sua atenção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra quais carros podem ser uma alternativa interessante!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.