Quais carros para comprar pelo preço da Ram Rampage R/T NFL edition?
Vamos conhecer cinco carros para comprar pelo preço da Ram Rampage R/T NFL edition, que chegará em breve por R$ 275.690
Os fãs de NFL estão bastante animados, já que haverá uma partida no próximo dia 5 de setembro a ser disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. De olho nos apaixonados pelo esporte, a Ram anunciou uma parceria com a liga e anunciou a chegada da Rampage R/T NFL edition. Exclusiva, a variante tem apliques visuais chamativos, diversos itens de série e motor turbo de 272 cv para chamar sua atenção.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra quais carros podem ser uma alternativa interessante!
