Quais carros para comprar pelo preço do Citroën Basalt Dark Edition? O Citroën Basalt Dark Edition é um dos destaques da linha 2026 do SUV-cupê francês. Visual exclusivo, 130 cv e diversos itens são destaques... Auto Mais|Do R7 04/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h38 )

A linha 2026 do Citroën Basalt estreou com grandes novidades e uma delas é a chegada da versão Dark Edition. Ela se destaca das demais por ter diversos apliques escurecidos espalhados pela carroceria. Assim, transmite ar mais sofisticado ao SUV-cupê francês. Tem diversos itens de série e usa o conhecido motor 1.0 turbo flex T200, de 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Seu câmbio é automático do tipo CVT, com sete marchas simuladas.

Para descobrir quais são os cinco carros que podem ser adquiridos por um preço semelhante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

