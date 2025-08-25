Quais carros para comprar pelo preço do Renault Kardian Iconic 2026?
O Renault Kardian Iconic 2026 chegou recentemente custando menos de R$ 150 mil e já passou pelo comparativo especial
Uma das novidades da linha 2026 do Renault Kardian é a chegada da versão Iconic. Ela chega para substituir a Première Edition e ser a variante topo de linha do SUV subcompacto francês. Sob o capô, nada muda e ele tem o motor 1.0 turbo flex TCe de 125 cv e que trabalha em parceria com o câmbio automatizado de dupla embreagem banhada a óleo. Mas, a lista de itens de série passou por mudanças.
Uma das novidades da linha 2026 do Renault Kardian é a chegada da versão Iconic. Ela chega para substituir a Première Edition e ser a variante topo de linha do SUV subcompacto francês. Sob o capô, nada muda e ele tem o motor 1.0 turbo flex TCe de 125 cv e que trabalha em parceria com o câmbio automatizado de dupla embreagem banhada a óleo. Mas, a lista de itens de série passou por mudanças.
Para descobrir quais são os cinco carros que podem ser adquiridos pelo preço do Renault Kardian Iconic 2026, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Para descobrir quais são os cinco carros que podem ser adquiridos pelo preço do Renault Kardian Iconic 2026, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: