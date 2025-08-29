Quais são os destaques da GWM Poer P30 perante Hilux e companhia?
Vamos conferir os detalhes da GWM Poer P30, a nova caminhonete chinesa média que virá ao Brasil em breve para atazanar a Hilux
De olho em rivais como Toyota Hilux, Ford Ranger e companhia, a GWM vai apresentar muito em breve a caminhonete média Poer P30. Ela quer se consolidar no segmento de picapes médias e chama atenção por ser o primeiro modelo da marca chinesa a chegar sem algum nível de eletrificação. Além disso, ela será produzida no Brasil, algo que deve ajudar em seu preço e assim ser outro destaque.
De olho em rivais como Toyota Hilux, Ford Ranger e companhia, a GWM vai apresentar muito em breve a caminhonete média Poer P30. Ela quer se consolidar no segmento de picapes médias e chama atenção por ser o primeiro modelo da marca chinesa a chegar sem algum nível de eletrificação. Além disso, ela será produzida no Brasil, algo que deve ajudar em seu preço e assim ser outro destaque.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre a nova GWM Poer P30!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra todos os detalhes sobre a nova GWM Poer P30!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: