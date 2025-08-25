Que carro era seu sonho de consumo quando criança? | Pergunta da Semana
A imaginação da criança é sempre mais livre e fértil, por isso, o carro dos nossos sonhos nem sempre era algo racional
Dizer que um carro é seu sonho de consumo quando adulto é algo muito fácil. Afinal, levamos em consideração fatores emocionais e até racionais para escolher. Mas e quando você era criança? Que carro era seu sonho de consumo sem qualquer tipo de filtro ou amarras? É isso que queremos saber nesta edição da Pergunta da Semana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra as histórias de sonhos automotivos da equipe!
