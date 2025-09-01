Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Ram revela Rampage R/T especial da NFL por R$ 275 mil

Nova série especial NFL da Ram Rampage estreia no Brasil com visual exclusivo baseado na versão R/T e motor 2.0 turbo a gasolina

Auto Mais|Do R7

Ram Rampage R/T NFL [divulgação] Auto Mais

Visando ampliar as vendas de caminhonetes no Brasil e atrair os apaixonados por NFL, a Stellantis anuncia a chegada da Rampage R/T NFL Edition. Exclusiva, a versão terá apenas 300 unidades produzidas no Brasil. Contudo, somente em duas opções de cores. O preço ficou abaixo dos R$ 280 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.