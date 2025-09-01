Ram revela Rampage R/T especial da NFL por R$ 275 mil
Nova série especial NFL da Ram Rampage estreia no Brasil com visual exclusivo baseado na versão R/T e motor 2.0 turbo a gasolina
Visando ampliar as vendas de caminhonetes no Brasil e atrair os apaixonados por NFL, a Stellantis anuncia a chegada da Rampage R/T NFL Edition. Exclusiva, a versão terá apenas 300 unidades produzidas no Brasil. Contudo, somente em duas opções de cores. O preço ficou abaixo dos R$ 280 mil.
