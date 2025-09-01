Renault Kwid não vai mudar de visual tão cedo
Apesar de o Renault Kwid E-Tech adotar o estilo do Dacia Spring no Brasil, modelo a combustão seguirá inalterado
Quando a Renault apresentou os filhos do Kwid renovados na Índia, especificamente a minivan Triber e o SUV Kiger, acendeu uma esperança de que o hatch subcompacto poderia mudar. Afinal, ele foi lançado em 2015 e já deveria ter uma nova geração em desenvolvimento. Mas não é isso que vai acontecer.
