Renault testa SUV híbrido aguardado para o Brasil
O SUV Renault Grand Koleos combina motor 1.5 turbo com sistema híbrido, entrega 241 cv e 35,7 kgfm, com porte semelhante ao Jeep Compass...
A Renault segue por uma nova rota, com produtos mais sofisticados, como o Mégane E-Tech e o novo utilitário esportivo Boreal. O Koleos já foi visto em testes no Brasil em gerações passadas, mas agora parece que o SUV pode finalmente chegar ao nosso mercado.
