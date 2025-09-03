Logo R7.com
Renault testa SUV híbrido aguardado para o Brasil

O SUV Renault Grand Koleos combina motor 1.5 turbo com sistema híbrido, entrega 241 cv e 35,7 kgfm, com porte semelhante ao Jeep Compass...

Auto Mais|Do R7

Renault Grand Koleos Auto Mais

A Renault segue por uma nova rota, com produtos mais sofisticados, como o Mégane E-Tech e o novo utilitário esportivo Boreal. O Koleos já foi visto em testes no Brasil em gerações passadas, mas agora parece que o SUV pode finalmente chegar ao nosso mercado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

