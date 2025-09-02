Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Rival do Classe G baby da Land Rover é visto em testes e pode surpreender pela motorização

Espiões flagraram uma espécie de mini Land Rover Defender em teste. Ele deve chegar em 2027 para brigar com o Classe G baby da Mercedes...

Auto Mais|Do R7

protótipo de Mini Land Rover Defender camuflado de preto e branco visto de lado Auto Mais

Ainda nesta década, a Mercedes-Benz vai apresentar o Classe G baby. Ele será seu futuro SUV acessível e contará com motorização eletrificada. De olho neste projeto ambicioso, a Land Rover já está testando um novo SUV da família Defender de porte bem parecido e que deve ser 100% elétrico, algo bem chamativo para sua linhagem. Mas, será que ele virá ao Brasil algum dia?

Para mais detalhes sobre esse novo modelo e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.