Rival do Classe G baby da Land Rover é visto em testes e pode surpreender pela motorização Espiões flagraram uma espécie de mini Land Rover Defender em teste. Ele deve chegar em 2027 para brigar com o Classe G baby da Mercedes... Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 19h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h18 )

protótipo de Mini Land Rover Defender camuflado de preto e branco visto de lado Auto Mais

Ainda nesta década, a Mercedes-Benz vai apresentar o Classe G baby. Ele será seu futuro SUV acessível e contará com motorização eletrificada. De olho neste projeto ambicioso, a Land Rover já está testando um novo SUV da família Defender de porte bem parecido e que deve ser 100% elétrico, algo bem chamativo para sua linhagem. Mas, será que ele virá ao Brasil algum dia?

Para mais detalhes sobre esse novo modelo e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

