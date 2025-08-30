Ruf: a Porsche alternativa que já fez o carro mais rápido do mundo Apesar de ser uma preparadora, a Ruf modifica tanto seus carros que é quase como uma segunda Porsche. Mas já foi até posto de gasolina... Auto Mais|Do R7 30/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h18 ) twitter

Ruf SRC [divulgação] Auto Mais

Já reparou que vários jogos dos anos 1990 e 2000 tinham carros da Porsche, mas chamados de Ruf? Isso tem um motivo muito claro, que será discutido em outro texto. Mas, afinal, quem é ela? Essa marca é da Porsche? E por que tantos carros da Porsche são chamados de Ruf? É isso que investigaremos hoje.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e descubra mais sobre essa fascinante marca!

