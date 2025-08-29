Salão do Automóvel tem ingressos à venda com preços de até R$ 1.000 Depois de sete anos, evento retorna em São Paulo entre 22 e 30 de novembro com mais de 300 veículos em exposição

O Salão do Automóvel de São Paulo está oficialmente confirmado. A edição de 2025 marcará o retorno do evento após sete anos sem acontecer, já que a última foi em 2018, enquanto a de 2020 foi cancelada por causa da pandemia. Agora, sob a organização da RX, a 31ª edição será realizada no Distrito Anhembi entre os dias 22 e 30 de novembro, com expectativa de receber mais de 700 mil visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais: