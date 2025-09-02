Smart vai reviver subcompacto para atrair clientes do Dolphin Mini A Smart vai reviver a estética do subcompacto ForTwo em seu novo carro de entrada. Ele terá dois lugares, será elétrico e chegará em... Auto Mais|Do R7 02/09/2025 - 14h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h19 ) twitter

sombra do novo hatch subcompacto elétrico da Smart Auto Mais

O Smart ForTwo foi um modelo bem chamativo, dado seu porte e alto nível de sofisticação. Contudo, a marca o tirou de linha e resolveu focar no segmento de SUVs, assim garantiu mais lucro. Porém, a montadora viu o sucesso do BYD Dolphin Mini e companhia e acabou de voltar atrás em seus planos. Com isso, ela confirmou que voltará a ter um hatch subcompacto de entrada muito em breve. Inclusive, até elétrico ele será.

Para saber mais sobre o novo modelo e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

